«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — заявил Песков.

Владимир Путин регулярно проводит подобные совещания. Одно из последних прошло 28 апреля. Тогда глава государства обратился к россиянам и заявил о продлении ограничительных мер до 11 мая. Будет ли отмена или ослабление карантина в нашей стране после этой даты, пока не очень понятно. Ведь число больных COVID-19 в России по-прежнему растет и бьет рекорды относительно показателей предыдущих дней.

Роспотребнадзор не исключает продление антивирусных ограничений до июня. А в Минздраве предлагают ужесточить карантинные меры — все для того, чтобы избежать дальнейшего роста числа заболевших.