Путин проведет трехстороннюю встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана в Астане | 360°

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Путин проведет трехстороннюю встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана в Астане

Помощник президента Ушаков: Путин с Рахмоном и Жапаровым обсудит ситуацию на границе

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Президент России Владимир Путин в Астане проведет встречу с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым. Об этом в среду заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин с 13 по 14 октября посетит Казахстан. В столицы страны Астане он примет участие по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ. С лидерами Киргизии и Таджикистана он обсудит сложившуюся ситуацию на границе государств.

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«В Астане 13 октября пройдет трехсторонняя встреча — нашего президента с лидерами Киргизии и Таджикистана. Особое внимание, конечно, будет уделено ситуации на киргизско-таджикской границе. Мы с озабоченностью воспринимаем периодические обострения обстановки на границе, наиболее серьезные были в апреле 2021 года, и совсем недавно, 14-18 сентября», — процитировало слова Ушакова РИА «Новости».

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Помощник президента пояснил, что РФ выступает за дипломатическое решение пограничного конфликта между странами. Россия готова «подставить свое братское плечо» и оказать посильную помощь в процессе делимитации и демаркации киргизско-таджикской госграницы. Ушаков добавил, что на саммите российская сторона предложит партнерам из Киргизии и Таджикистана провести дальнейшие трехсторонние консультации «на уровне экспертов».

Конфликт между странами возник 14 сентября. Представители Киргизии сообщили, что таджикские пограничники нарушили договоренности, заняв боевые позиции на неописанном участке госграниц. В результате эскалации конфликта пострадали и погибли люди с обеих сторон.

Владимир Путин

Таджикистан

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии

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