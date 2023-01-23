Власть 23 января 2023, 07:14 Путин проведет Татьянин день в МГУ Президент России Владимир Путин посетит в День российского студенчества МГУ Unsplash

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В День российского студенчества президент России Владимир Путин посетит Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства посетит университет в Татьянин день, однако точный план визита в программе не раскрыли. В 2017 году Владимир Путин уже побывал 25 января в МГУ, провел заседание попечительского совета и спел со студентами под гитару. Спустя три года он принял участие в заседании в режиме видеосвязи.

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В программе раскрыли другие встречи президента на этой неделе. Так, он проведет совещание с членами правительства и оперативное совещание Совета безопасности России. Официально эти планы на сайте администрации не публиковали.

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Владимир Путин 18 января посетил Санкт-Петербург и Ленобласть, возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке, посетил Пискаревское кладбище и встретился с ветеранами в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.