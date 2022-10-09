Путин проведет совещание с Совбезом 10 октября — Песков | 360°

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Путин проведет совещание с Совбезом 10 октября — Песков

Представитель Кремля Песков: президент Путин проведет совещание с Совбезом 10 октября

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В понедельник президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным ТАСС, такие мероприятия проводят каждую неделю.

«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — рассказал Песков. Ранее он заявил, что Владимир Путин не планирует выступать с обращением к россиянам в ближайшее время.

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В воскресенье глава государства поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса. Путин поблагодарил их за работу и пожелал им успехов и благополучия. По мнению главы государства, в России необходимо обновить транспортную и инженерную инфраструктуры в сельской местности. Для развития села также следует строить современное жилье и не отказываться от программы льготной ипотеки.

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Президент сообщил о готовности РФ помогать беднейшим странам. Путин подчеркнул, что перед отечественным агропромышленным комплексом (АПК) в условиях санкций появились новые задачи. Власти займутся их решением, отметил он.

Дмитрий Песков

Владимир Путин

Совет безопасности РФ

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