05 апреля 2024, 13:01
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: совещание с членами Совбеза у Путина пройдет в пятницу
Президент Владимир Путин 5 апреля проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.
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В целом в пятницу у главы государства спокойный день в плане публичных мероприятий, отметили в Кремле. У Путина запланированы только внутренние встречи и совещания.
Песков также рассказал, что Путин собирается позвонить мурманскому губернатору Андрею Чибису. На главу Мурманской области напали с ножом после встречи с жителями в Апатитах. Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль расследование этого дела.
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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