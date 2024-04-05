Важное 05 апреля 2024, 13:01 Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза Песков: совещание с членами Совбеза у Путина пройдет в пятницу РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин 5 апреля проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

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В целом в пятницу у главы государства спокойный день в плане публичных мероприятий, отметили в Кремле. У Путина запланированы только внутренние встречи и совещания.

Песков также рассказал, что Путин собирается позвонить мурманскому губернатору Андрею Чибису. На главу Мурманской области напали с ножом после встречи с жителями в Апатитах. Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль расследование этого дела.