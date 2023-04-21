21 апреля 2023, 13:22
Путин проведет совещание с членами Совбеза 21 апреля
Представитель Кремля Песков: Путин проведет совещание с членами СБ 21 апреля
Президент России Владимир Путин сегодня, 21 апреля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — процитировал представителя Кремля ТАСС.
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Песков пообещал позже сориентировать прессу по темам предстоящего заседания.
Он также рассказал, что сегодня у Путина состоялся международный телефонный разговор, также в течение дня намечена встреча. С кем именно, Дмитрий Песков не уточнил.Владимир Путин проводит совещания с членами Совбеза регулярно. Последнее на данный момент состоялось 14 апреля. На повестку тогда вынесли тему информационной безопасности. Президент назвал этот вопрос чрезвычайно важным в современных условиях. Совещание прошло в закрытом режиме.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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