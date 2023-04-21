Власть 21 апреля 2023, 13:22 Путин проведет совещание с членами Совбеза 21 апреля Представитель Кремля Песков: Путин проведет совещание с членами СБ 21 апреля Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин сегодня, 21 апреля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

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Песков пообещал позже сориентировать прессу по темам предстоящего заседания.

Он также рассказал, что сегодня у Путина состоялся международный телефонный разговор, также в течение дня намечена встреча. С кем именно, Дмитрий Песков не уточнил.