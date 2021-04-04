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    04 апреля 2021, 14:31

    Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию 2020. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года

    Кроме того, глава государства организует ряд внутренних встреч.

    Ранее появилась информация, что Путин также проведет в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча назначена на 7 апреля. Политики обсудят ход реализации трехстороннего договора, положившего конец боевым действиям в Нагорном Карабахе.

    Стороны затронут тему выборов в Армении и разблокировку транспортной инфраструктуры Закавказья. В апреле глава правительства Армении должен уйти в формальную отставку для проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня.

    В начале марта стало известно, что Путин уже начал готовиться к очередному выступлению с посланием Федеральному собранию. Президенту важно услышать мнения руководителей ведущих компаний и предпринимательских объединений. Дату послания президента Кремль скоро объявит.