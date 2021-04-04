Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию 2020. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, глава государства организует ряд внутренних встреч.

Ранее появилась информация, что Путин также проведет в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча назначена на 7 апреля. Политики обсудят ход реализации трехстороннего договора, положившего конец боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Стороны затронут тему выборов в Армении и разблокировку транспортной инфраструктуры Закавказья. В апреле глава правительства Армении должен уйти в формальную отставку для проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня.

В начале марта стало известно, что Путин уже начал готовиться к очередному выступлению с посланием Федеральному собранию. Президенту важно услышать мнения руководителей ведущих компаний и предпринимательских объединений. Дату послания президента Кремль скоро объявит.