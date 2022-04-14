Путин проведет совещание по ситуации в нефтегазовой сфере

Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 14 апреля, совещание о текущей ситуации в нефтегазовой сфере. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин «продолжит работать по отраслям». Серии отраслевых совещаний, как отметил пресс-секретарь главы государства, продолжены.

«Завтра у него (у президента РФ Путина — прим. ред.) запланировано совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

На совещании выступит глава государства, также ожидается доклад вице-премьера Александра Новака.

На совещании по развитию Арктики сообщил Путин сообщил, что Россия может увеличить потребление собственных нефти, газа и угля на внутреннем рынке, а также нарастить поставки в другие регионы мира. Глава государства заявил, что российская область Арктики должна быть полностью обеспечена всеми необходимыми товарами.

Путин потребовал не откладывать реализацию запланированных проектов в этом регионе, несмотря на введенные со стороны стран Запада санкции.