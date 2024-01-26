Власть 26 января 2024, 13:28 Путин проведет совещание по развитию Петербурга Песков: Путин в Санкт-Петербурге проведет совещание по развитию региона Unsplash

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Президент Владимир Путин 26 января в Петербурге проведет совещание по развитию региона. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Президент проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга», — рассказал официальный представитель Кремля.

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Встреча пройдет в режиме видеоконференции, уточнил Песков. Часть участников будет находиться в Петербурге, часть — присоединится к совещанию онлайн. Пресс-секретарь добавил, что президент методично занимается вопросами развития российских регионов.

Накануне, 25 января, Путин посетил Калининград. Там глава государства провел встречу со студентами, а затем с губернатором области Антоном Алихановым. В этот же день глава государства открыл Черняховске предприятие по солнечной энергетике.

В январе Путин также побывал на Дальнем Востоке. Подводя итоги визитов в Хабаровский край и на Чукотку он заявил, что развитие регионов удалось сдвинуть с мертвой точки.