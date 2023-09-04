Важное 04 сентября 2023, 16:22 Путин проведет совещание по развитию дальневосточных городов Путин 5 сентября проведет совещание по развитию дальневосточных городов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин завтра, 5 сентября, проведет совещание по развитию дальневосточных городов. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Мероприятие состоится в режиме видеоконференцсвязи. Его темой станет реализация программы развития Анадыря, Магадана, Якутска. Других подробностей о совещании не приводится.

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В этот же день Владимир Путин проведет в режиме ВКС заседание российского оргкомитета «Победа». В центре внимания окажутся рассмотрение заявок на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» и создание Национального центра исторической памяти.

Днем 4 сентября Путин провел трехчасовые переговоры в Сочи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран проанализировали сотрудничество по всем направлениям. В Кремле встречу сочли конструктивной. При этом Путин и Эрдоган не собираются подписывать какие бы то ни было документы по ее итогам.