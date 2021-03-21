Путин проведет совещание по наращиванию производства вакцин

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам наращивания производства вакцин против коронавируса. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Совещание состоится на следующей неделе.

День работника культуры ежегодно отмечается 25 марта. Перед этим объявят имена лауреатов президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей. Поэтому не исключена также встреча российского лидера с ними.

Кроме того, на следующей неделе ожидается заседание наблюдательного совета проекта «Россия — страна возможностей».

Ранее Еврокомиссия не увидела оснований сомневаться в эффективности «Спутника V». В ЕК русских назвали довольно хорошими учеными. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ускорить допуск вакцины «Спутник V» в Евросоюз. Он говорил, что чем больше вакцин, тем лучше. Германия намерена закупить «Спутник V», если этого не сделает ЕС, заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Премьер-министр Италии Марио Драги тоже допустил покупку вакцины «Спутник V». Кроме того, власти Молдавии ведут переговоры с посольством России в Кишиневе о поставках медицинского препарата.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто прошел первый этап вакцинации от коронавируса российской вакциной и призвал всех записаться к медикам на укол.