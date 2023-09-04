Важное 04 сентября 2023, 16:12 Путин проведет по видеосвязи заседание российского оргкомитета «Победа» Путин 5 сентября проведет заседание российского оргкомитета «Победа» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин проведет по видеоконференцсвязи заседание российского оргкомитета «Победа». Мероприятие состоится 5 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

На повестке дня окажется рассмотрение заявок на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Кроме того, в центре внимания окажется тема создания Национального центра исторической памяти при президенте.

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В тот же день Владимир Путин проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов. Речь идет о таких территориях, как Анадырь, Магадан и Якутск. Мероприятие также пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

Сегодня глава государства провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча началась около 13:00 и продолжилась за рабочим обедом. Никаких документов по итогам переговоров лидеры двух стран подписывать не будут.