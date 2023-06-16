Власть 16 июня 2023, 09:35 Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ на полях ПМЭФ Президент России Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ Аль Нахайяном на полях ПМЭФ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сегодня проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча пройдет на полях Петербургского международного экономического форума, информировала пресс-служба Кремля.

ОАЭ участвуют в форуме в качестве основного гостя, напомнили в сообщении. Тема переговоров не раскрывается.

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Сегодня Владимир Путин также выступит на ПМЭФ в рамках пленарного заседания. Его речь традиционно станет главным событием форума.

Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня и продлится до 17-го. На мероприятия ПМЭФ в этом году записались свыше 17 тысяч человек из более чем 130 стран и территорий.

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, такое количество стран-участниц показало Западу, что попытка изолировать Россию полностью провалилась.Она отметила, что форум уже завоевал мировой авторитет как важная деловая площадка.