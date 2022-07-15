Путин проведет оперативное заседание Совбеза России

Во второй половине дня 15 июля президент России Владимир Путин проведет оперативное заседание Совета безопасности РФ. Об этом заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

На этот день у главы государства намечено еще одно мероприятие, но оно будет служебным, потому непубличным.

Журналисты также задали Дмитрию Пескову вопрос о ревакцинации Владимира Путина, однако он не смог на него ответить. Сам пресс-секретарь вакцинировался не так давно, и срок для повторной прививки еще не подошел.