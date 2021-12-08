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    08 декабря 2021, 20:53

    Путин проведет онлайн-заседание СПЧ 9 декабря

    Дарья Морозова

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по правам человека (СПЧ) в онлайн-формате. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    По данным RT, в нем примут участие 47 человек.

    «Путин проведет 9 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека», — рассказали в пресс-службе.

    Председатель СПЧ Валерий Фадеев расскажет о выявленных нарушениях прав заключенных и предложит изменения в законы о СМИ-иноагентах.