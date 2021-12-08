Путин проведет онлайн-заседание СПЧ 9 декабря

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по правам человека (СПЧ) в онлайн-формате. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По данным RT, в нем примут участие 47 человек.

«Путин проведет 9 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека», — рассказали в пресс-службе.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев расскажет о выявленных нарушениях прав заключенных и предложит изменения в законы о СМИ-иноагентах.