Путин проведет коллегию ФСБ в очном формате

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ. Он лично будет присутствовать на мероприятии.

Коллегия, где президент России традиционно участвует, как и прежде, пройдет в очном формате. Кроме того, у главы государства запланированы переговоры с лидерами Белоруссии и Киргизии, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Мероприятия с очным участием Владимира Путина могут возобновиться в течение нескольких месяцев, но точно сказать нельзя. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков «РБК». Он отметил, что указывать точную дату возобновления очной работы Кремля, которая была заменена на онлайн-режим из-за пандемии коронавируса было бы ошибочно. При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что такой формат работы однозначно будет восстановлен.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии проведут личную встречу 22 февраля в Сочи. Переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются весьма продолжительные и затронут весь спектр отношений между двумя странами от вопросов развития российско-белорусских отношений до стратегического партнерства.