Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в четверг, 23 декабря. Мероприятие в этот раз пройдет в очном формате. В прошлом году из-за пандемии пресс-конференция прошла по видеосвязи.

Ежегодная пресс-конференция состоится в Манеже. Это помещение будет впервые задействовано для такого события. Начало мероприятия намечено на 12:00 по московскому времени, отметил ТАСС.

В этом году, как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пресс-конференция будет «со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами».

Однако пандемия коронавируса все-таки внесла некоторые коррективы в организацию мероприятия.

В частности, был установлен лимит участников. На пресс-конференцию в общей сложности аккредитованы 507 журналистов, в числе которых сотрудники тех изданий, которые признаны в России СМИ-иноагентами. Из числа иностранных медиа, аккредитованных в России, присутствовать будут практически все.

Чтобы пройти в помещение, нужно показать три отрицательных ПЦР-теста. Также важно будет помнить о социальной дистанции. Песков отмечал, что такие меры — вынужденные.

Президент России Владимир Путин провел уже множество прямых линий с россиянами, на которых подробно и обстоятельно отвечал на накопившиеся вопросы. «360» вспомнил о смешных моментах с этих мероприятий.