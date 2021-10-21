Президент Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию в декабре. Такой ориентировочный срок назвал представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с РИА «Новости».

«Ориентируемся на декабрь», — сказал представитель Кремля.

Также он заявил, что пресс-конференция в этом году не будет вмещать в себя другие форматы. Например, прямая линия уже проходила в 2021 году.

Владимир Путин с 2001 года проводит ежегодные пресс-конференции, исключением стал период с 2008 по 2012 год, когда он был премьер-министром.

В прошлом году пресс-конференция президента прошла 17 декабря в видеоформате. Путин отвечал на вопросы журналистов из своей резиденции в Ново-Огареве, некоторые из них находились там же, но большая часть — в Центре международной торговли. Кроме представителей СМИ вопросы задавали россияне. За 4 часа 29 минут российский лидер успел ответить на 68 вопросов.

В среду, 20 октября, стало известно, что Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом. Также он поручил расширить объемы тестирования на коронавирус, чтобы вовремя выявлять зараженных.