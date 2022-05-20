Путин: против России развязана информационная война

Против России развязана война в информационном пространстве, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза. Президент отметил рост числа кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы. После начала спецоперации вызовы стали еще масштабнее, добавил глава государства.

По его словам, сегодня особенно актуальна тема защиты и обеспечения надежной работы информационных систем.

«Вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути, против России развязана настоящая агрессия», — подчеркнул Владимир Путин.

По его мнению, эта агрессия провалилась, как и «санкционный наскок».

Президент считает, что кибератаки на Россию наносятся из разных стран, при этом эти атаки четко скоординированы — по сути, это действия госструктур.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков предупредил владельцев российских сервисов, что хакеры будут атаковать их снова, поэтому нужно «найти бреши в своей защите», чтобы обезопасить данные.