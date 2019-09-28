Путин простится с Жаком Шираком в Париже

Французы собрались у Елисейского дворца после смерти Жака Ширака Подробнее

Агентство поинтересовалось у Пескова, планирует ли Путин приехать на церемонию в Париж.

«Да», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Церемония национального прощания с бывшим президентом Франции пройдет 29 сентября в Доме инвалидов. А 30 сентября в стране объявили днем национального траура по Шираку. В связи с этим в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет поминальная служба, на которой соберутся президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других стран.

Жак Ширак умер в окружении близких, ему было 86 лет.

Жак Ширак возглавлял Париж с 1977 года вплоть до начала президентства в 1995-м. Страной он руководил по 2007 год. При нем президентский срок сократился до пяти лет с прежних семи.

В 2005 году у политика обнаружили заболевание сердечно-сосудистой системы.