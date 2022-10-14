Путин возмутился задержанием в Москве мужчины, слушавшего украинскую музыку | 360°

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14 октября 2022, 15:55

Путин возмутился задержанием в Москве мужчины, слушавшего украинскую музыку

Президент РФ Путин возмутился задержанием в Москве мужчины, слушавшего украинскую музыку

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Президент РФ Владимир Путин возмутился задержанием в Москве мужчины, слушающего украинскую музыку. Он отметил, что россияне должны вести себя таким же образом и не отменять чужую культуру.

«Мы возмущаемся попытками отменить русскую культуру и не должны вести себя таким же образом. Культура здесь не при чем», — подчеркнул глава государства.

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Он обратил внимание, что украинский язык — один из государственных в Крыму, наряду с русским и крымско-татарским.

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«В России живет много украинцев, как мы можем запретить слушать украинские песни? Мы не должны уподобляться тем, кто отменяет какую-то культуру». — резюмировал российский лидер.

Ранее жителя столицы признали виновным в неповиновении полицейскому и дискредитации ВС РФ за прослушивание украинской музыки в машине. Отмечается, что песня звучала достаточно громко. По решению Тверского районного суда москвич получил 15 суток ареста и штраф 50 тысяч рублей.

Владимир Путин

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