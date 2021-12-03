Путин прокомментировал работу закона о СМИ-иноагентах

Российский лидер Владимир Путин дал комментарий касательно работы закона о СМИ-иноагентах. По его словам, документ должен отвечать целям, для которых он создавался, и при этом не нарушать права граждан, передало РИА «Новости».

Путин обсуждал закон с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы», — сказал он, добавив, что и сам считает полезным сделать коррективы, после которых документ станет более эффективным и точечным.

Ранее стало известно, что журналистов, работающих в изданиях, признанных иностранными агентами, пригласят на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Он напомнил, что статус иноагента не должен приравниваться к запрету на работу.

Конференция пройдет в Манеже 23 декабря. Количество журналистов, которых допустят на встречу с Путиным, ограничится цифрой в 500 человек.