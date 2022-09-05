Власть 05 сентября 2022, 14:56 (обновлено: 05 сентября 2022, 16:01) Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал не слишком хорошей идеей решение ЕС вернуться к углю Путин заявил, что решение ЕС вернуться к использованию угля не является хорошей идеей РИА «Новости»

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Европейские политики выбрали не совсем верный путь, решив вернуться к угольному отоплению из-за газового кризиса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова процитировалоРИА «Новости».

Он сделал это заявление во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

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«Получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, — это, конечно, не лучший вариант решения глобальных проблем», — сказал Путин.

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Также российский лидер призвал европейских политиков делать все своевременно. В частности, он предложил заранее готовить промышленные предприятия к соответствующей работе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приостановка поставок газа по «Северному потоку» напрямую связана с санкциями.

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