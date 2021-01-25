Путин прокомментировал фильм про дворец под Геленджиком

Президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального, где рассказывается якобы о дворце главы государства. Об этом он сказал, отвечая на вопрос одного из студентов, с которыми президент проводит встречу в Татьянин день.

«Я не смотрел этого фильма из-за отсутствия свободного времени, но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Ничего из того, что там указано в качестве собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — сказал президент.

По его словам, представленная в фильме информация является компиляцией и попыткой «промыть гражданам мозги». Путин добавил, что кого-то из упомянутых в фильме людей знает, кого-то — нет, «есть и приятели».

Фильм Алексея Навального вышел на прошлой неделе. В нем утверждается, что у Владимира Путина есть дворец в Геленджике.