Власть 17 июня 2023, 20:47 Путин показал африканским лидерам договор, подписанный Украиной в Турции весной 2022 года Путин: Украина отказалась от выполнения договора, подписанного весной 2022 года в Турции РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами и представителями африканских стран прокомментировал договор, согласованный Украиной в Турции весной 2022 года. Украинская сторона отказалась исполнять условия соглашения. Видео с переговоров в Константиновском дворце разместил телеканал «Звезда».

Путин напомнил, что в Турции в 2022 году прошла серия переговоров по выработке мер доверия и подготовке самого текста договора. До сих пор это соглашение российская сторона никому не показывала и не комментировала.

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«Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись», — показал документ глава государства.

Документ называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». В нем 18 статей и есть приложения, в которых все прописано, вплоть до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил, заявил Путин. Но после того как Россия, согласно договору, отвела от Киева свои войска, украинская сторона, «как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории».

«Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не откажутся от каких-то других договоренностей», — задал риторический вопрос президент.

Путин подчеркнул, что даже в таких условиях Россия никогда не отказывалась от переговоров. Глава государства напомнил, что это Украина заявила, что не будет вести диалога. Действующий президент Украины подписал декрет, запрещающий вести переговоры. Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые предложения африканской миссии.