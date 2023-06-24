Власть 24 июня 2023, 11:35 Путин проинформировал Лукашенко о ситуации в России Telegram «Пул первого»: Путин по телефону проинформировал Лукашенко о ситуации в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации в стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Утром в субботу президент России Владимир Путин связался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону. Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в стране», — говорится в сообщении.

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Ранее глава государства прокомментировал ситуацию вокруг военнослужащих ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Он заявил, что к измене стране и народу привели непомерные амбиции и личные интересы.

Путин подчеркивал, что подобные действий раскалывают единство российского общества, фактически став ударом в спину. Он призвал защитить государственность страны и россиян от внутреннего предательства.

Президент также пообещал, что всех военных мятежников ждет неминуемое справедливое наказание.