Власть 07 сентября 2023, 13:31 Путин проголосует за мэра Москвы дистанционно Песков: Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы проголосует онлайн. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», — сказал официальный представитель Кремля.

Реклама

Электронный способ голосования — это удобно и надежно, добавил Песков. Российский лидер несколько раз уже голосовал дистанционно.

Выборы в большинстве регионов России будут проходить три дня: с 8 сентября по 10 сентября. В 25 субъектах РФ пройдет дистанционное электронное голосование, причем в 18 из них — впервые.

Все технически подкованные специалисты могут проверить, как работает система дистанционного электронного голосования. Процесс вывели на беспрецедентную открытость.

Ранее ЦИК назвал знак V символом предстоящего голосования. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подчеркнула, что он заживет своей жизнью.