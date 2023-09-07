07 сентября 2023, 13:31
Путин проголосует за мэра Москвы дистанционно
Песков: Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн
Президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы проголосует онлайн. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».
«График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», — сказал официальный представитель Кремля.
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Электронный способ голосования — это удобно и надежно, добавил Песков. Российский лидер несколько раз уже голосовал дистанционно.
Выборы в большинстве регионов России будут проходить три дня: с 8 сентября по 10 сентября. В 25 субъектах РФ пройдет дистанционное электронное голосование, причем в 18 из них — впервые.
Все технически подкованные специалисты могут проверить, как работает система дистанционного электронного голосования. Процесс вывели на беспрецедентную открытость.
Ранее ЦИК назвал знак V символом предстоящего голосования. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подчеркнула, что он заживет своей жизнью.
Владимир Путин
Выборы
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