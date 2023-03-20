Власть 20 марта 2023, 13:24 Путин продолжил работу, несмотря на ордер МУС на арест, — Песков Песков: правительство России спокойно отнеслось к ордеру МУС на арест Путина Pxhere

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Сотрудники правительства России спокойно отнеслись к ордеру Международного уголовного суда (МУС) на арест главы страны Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Также он отметил, что в Кремле видят немалый объем враждебного отношения к России и ее главе.

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«Мы это фиксируем», — сказал Песков.

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Также он предположил, что у острой реакции на каждое подобное действие могут быть не очень хорошие последствия. По его словам, решение МУС также было встречено в Кремле спокойно. Сам факт выдачи ордера на арест был зафиксирован.

«Главное, работает президент», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о реакции Путина на заключение МУС.

Досудебная палата международного уголовного суда выдала ордер на «арест» Путина 17 марта. Такое же решение было вынесено в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обоих уличили в якобы краже несовершеннолетних. При этом в России юрисдикция этого ведомства не действует.