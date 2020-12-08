Путин продлил заморозку накопительной пенсии

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть. Выплаты получают те, кто уже вышел на пенсию. Это правило действовало до 2021 года. В прошлом году Путин продлил заморозку до 2022 года. Теперь норма будет действовать до конца 2023-го.

В пояснительной записке говорится, что в 2023 году учет взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных россиян. Размер в 16% индивидуальной части тарифа сохранится.

Закон приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, который переходит из федерального бюджета в Пенсионный фонд России в 2023 году, на 669,3 миллиарда рублей.