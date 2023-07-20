Власть 20 июля 2023, 14:05 Путин продлил действие мер России в ответ на санкции Путин продлил срок указа о мерах в ответ на санкции до конца 2025 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа, закрепившего меры в ответ на антироссийские санкции. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ <…> изменение, заменив в абзаце первом пункта „один“ слова „до 31 декабря 2023 года“ словами „до 31 декабря 2025 года“», — указали в документе.

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Глава государства подписал указ о специальных экономических ответных мерах в марте 2022 года. Президент утвердил ограничения на вывоз из России и ввоз в нее отдельной продукции и сырья, в том числе лесоматериалов, удобрений, медицинского, телекоммуникационного и другого оборудования.

Меры не коснулись товаров, которые россияне ввозят в страну для личного пользования.

Ранее новый пакет антироссийских санкций приняла Австралия. Политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что это решение никак не повлияет на Россию.