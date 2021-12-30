Путин продлил дачную амнистию до 2031 года

Российский президент Владимир Путин подписал акт о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Этот документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома продлен на пять лет. При этом пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.

Согласно этому закону, приобретшему земельный участок до 30 октября 2001 года не нужно регистрировать его в Росреесре. Он сможет свободно распоряжаться участком по документам старого образца.

Также закон позволит легализовать жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года и расположенные в границах населенного пункта на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Ранее продлить до 1 марта 2023 года срок действия упрощенного оформления дачных домов в собственность предложили сенатор Андрей Турчак и депутат Госдумы Павел Крашенинников.