Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что из-за антироссийских санкций возникли проблемы с продовольствием. По его мнению, к этому привела «ошибочная экономическая и финансовая политика западных стран».

Также он отметил, что Россия готова решить вопрос с экспортом зерна, в том числе через украинский флот.

«Президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса», — сообщили в Кремле.

Президент заявил, что готов к возобновлению диалога с Украиной и решению проблем мирным путем.