Путин: проблемы с продовольствием на мировом рынке не связаны со спецоперацией

Проблемы с продовольствием в мире возникли еще во время пандемии коронавируса. Со специальной военной операции РФ на Украине они не связаны, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» уточнил, что сложности в этой сфере начались еще в 2020 году.

«Видим попытки переложить ответственность за происходящее на рынке продовольствия на РФ. Но эта попытка переложить с больной головы на здоровую», — подчеркнул президент России.