Важное 16 июня 2023, 16:06 Путин призвал защитить права тех, кто владеет отечественными компаниями «через зарубежные прослойки» Пцтин: надо защитить права бизнеса, владеющего компаниями через зарубежные прослойки РИА «Новости»

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В России нужно создать механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют отечественным бизнесом через «заребежные прослойки». Об этом заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства также поручил ускорить перевод активов бизнеса России в российскую юрисдикцию, в первую очередь в ключевых отраслях. Это нужно будет сделать до декабря 2023 года.

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Необходимо разработать отечественную модель целевых условий ведения бизнеса с опорой на мировой опыт — такую, как рейтинг Всемирного банка, подчеркнул Путин.

Президент пообещал, что российские власти продолжат работать над снижением административного давления на бизнес. Если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его в принципе не стоит проверять — достаточно профилактических мероприятий, считает Владимир Путин.

Глава государства отметил, что потенциал российского рынка, в том числе в сфере привлечения акционерного капитала, еще предстоит раскрыть.