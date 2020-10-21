Путин призвал защищать занятость и доходы россиян

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в пандемию коронавирусной инфекции важно обеспечить занятость и доходы россиян. Он напомнил, что жители, бизнес и государство несут общую ответственность за то, как страна преодолеет эту сложную ситуацию.

Об этом глава государства заявил во время встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что страна уже наработала опыт и создала механизмы для поддержки крупнейших системообразующих предприятий и ключевых отраслей отечественной экономики. Речь идет в том числе о строительстве, легкой промышленности, связи, транспорте и автопроме. Эти механизмы страна разработала и запустила весной, корректируя их в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями.

Президент отметил, что государство, бизнес, общественные организации, а также все граждане несут общую ответственность за то, как Россия справится с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важны слаженные, совместные действия — от них зависит, как страна сможет пройти этот напряженный этап.