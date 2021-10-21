Путин призвал Запад «отбросить неуместные амбиции» и работать вместе в борьбе против COVID-19

Россия продолжает призывать Запад отбросить неуместные амбиции и работать вместе в разных направлениях, в том числе для борьбы с коронавирусом. Однако Запад сохранил санкции против страны. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время своего выступления на Валдайском форуме.

«А где же тут гуманистические начала западной политической мысли? Это болтовня!» — подчеркнул президент.

Он также отметил, что резкая реакция молодежи из разных стран мира на введение ковидных ограничений показала, что причины тревожности намного глубже. По словам президента, коронавирус не сплотил, а лишь разобщил страны.

Пандемия стала очередным напоминанием того, насколько хрупко мировое сообщество. Российский лидер уверен: чтобы повысить шансы на выживание, нужно переосмыслить, как устроена жизнь.

Путин отметил, что в последнее время подход «своя рубашка ближе к телу» стал нормой настолько, что его даже больше не скрывают. Каждое правительство в первую очередь думает о своих гражданах, поэтому мировая повестка никогда не станет настолько важна, как внутренняя стабильность каждой конкретной страны.