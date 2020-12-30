Путин призвал заменить «кукурузники» самолетами «Байкал»

Президент России Владимир Путин призвал наконец отказаться от «кукурузников» и заменить их новыми самолетами. Речь идет о воздушных судах «Байкал» — их должны отправить в серийное производство в 2024 году.

Об этом президент сообщил во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В конце концов уже нужно заменить Ан-2», — заявил Путин во время беседы о развитии всей цепочки авиации, которое должно начаться с самых небольших самолетов.

В связи с этим президент уделил внимание новому самолету «Байкал», который рассчитан на девять человек. Его будут производить в Улан-Удэ.

«В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолет должен полететь в первом квартале», — подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин поручил доработать самолет с двигателем ПД-35 — он должен быть готов к 2027 году. Если работы над самим воздушным судном еще не завершатся к тому времени, нужно не забывать про сам двигатель — его можно использовать «на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца».