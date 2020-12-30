Путин призвал заменить «кукурузники» самолетами «Байкал»
Об этом президент сообщил во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«В конце концов уже нужно заменить Ан-2», — заявил Путин во время беседы о развитии всей цепочки авиации, которое должно начаться с самых небольших самолетов.
В связи с этим президент уделил внимание новому самолету «Байкал», который рассчитан на девять человек. Его будут производить в Улан-Удэ.
«В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолет должен полететь в первом квартале», — подчеркнул президент.
Кроме того, Владимир Путин поручил доработать самолет с двигателем ПД-35 — он должен быть готов к 2027 году. Если работы над самим воздушным судном еще не завершатся к тому времени, нужно не забывать про сам двигатель — его можно использовать «на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца».