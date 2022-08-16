Путин призвал восстановить уважение к международному праву и укрепить позиции ООН

Президент России Владимир Путин призвал восстановить уважение к международному праву. Об этом он заявил во время обращения к участникам Московской конференции по международной безопасности.

«Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам. И, конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как Организация Объединенных Наций и другие международные диалоговые площадки», — привел слова главы государства ТАСС.

Ранее в обращении к участникам конференции Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине. По его мнению, западные страны пытаются удержать гегемонию, поэтому реализуют политику сдерживания, подрывают альтернативные пути развития других стран. Все это ради того, чтобы заставить независимые государства подчиниться своей воле, чтобы сохранить доминирование и паразитировать.