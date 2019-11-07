Путин рассказал, как надо воспитывать детей

В документе президент страны поприветствовал всех участников VII Форума программы «Святость материнства», который открылся в Белграде. Мероприятие посетили участники из России, Белоруссии и Сербии. Путин отметил, что тема форума: «Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы», — не только актуальна в современном мире, но и созвучна с той политикой, которую сейчас ведет страна.

Дома под износ. Кто заплатит за ремонт ветхого жилья в России Подробнее

По мнению президента, именно в семье у человека формируются основы мировоззрения, его духовно-нравственные идеалы, а также личные качества.

«И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, создавать условия для профессиональной, творческой самореализации молодых людей, решения насущных социальных, инфраструктурных проблем», — написал Путин.

Он также подчеркнул, что необходимо ставить в приоритет развитие здравоохранения в стране, а также оказывать поддержку рождаемости, молодым семьям, материнству и детству.