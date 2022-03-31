Путин призвал в кратчайшие сроки вернуть россиянам деньги за отмененные авиарейсы

Нужно в кратчайшие сроки обеспечить возврат россиянам денег за рейсы, которые оказались отменены. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

Он подчеркнул, что сейчас отменены многие рейсы, на которые жители уже успели приобрести билеты. Речь идет как о международных, так и о внутренних направлениях.

«Мы обсуждали сегодня и вчера те вопросы с коллегами, безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег», — отметил Путин.

Президент добавил, что раньше пассажирам в таких ситуациях выдавали сертификаты, однако сейчас реализовать эту программу стало сложнее. Дело в том, что их не получится использовать на многих маршрутах, потому что они закрыты. А значит, пассажир будет ограничен в выборе направления для путешествия.

«Поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен и прошу правительство в сжатые сроки запустить такой механизм», — сказал Путин.