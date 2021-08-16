Путин призвал уточнить понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном законодательстве
Президент РФ Владимир Путин выступил за уточнение ряда понятий в антикоррупционном законодательстве. Глава государства также поручил ежегодно докладывать о случаях подкупа иностранцев при международных сделках.
Детализация в законодательстве, по мнению российского лидера, требуется юридическим понятиям «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «близкое родство» и «близкие отношения». Об этом сообщило РИА «Новости».
Поручение о ежегодных докладах по подкупу, уточнило Ura.Ru в Telegram, получили Генпрокуратура РФ, Следственный комитет, ФСБ и Росфинмониторинг.
Ранее Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Еще в марте на коллегии Генпрокуратуры глава государства заметил, что борьбе с коррупцией в России следует уделить особое внимание.