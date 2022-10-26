Путин призвал усовершенствовать исполнение уголовного наказания в России | 360°

Власть 26 октября 2022, 16:34 Путин призвал усовершенствовать исполнение уголовного наказания в России Президент Путин обсудил с членами СБ РФ совершенствование исполнения уголовного наказания РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза совершенствование исполнения уголовного наказания в стране. Совещание состоялось в формате видеоконференции, сообщил ТАСС.

«У нас сегодня для обсуждения предложена тема мер по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания», — сказал глава государства.

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На совещании выступил с докладом министр юстиции Константин Чуйченко. В числе участников совещания были с постоянные члены Совбеза: председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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В сентябре Путин подписал закон о лишении свободы за отказ участвовать в военных действиях. Он ввел в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как «мобилизация», «военное положение», «военное время». В документе строка «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменена на новую, написали «Известия».