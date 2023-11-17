17 ноября 2023, 18:16
Путин призвал учитывать все мнения при расширении БРИКС
Путин: учесть все мнения при расширении БРИКС сложно, но надо к этому стремиться
Учесть все точки зрения при расширении БРИКС непросто, однако нужно к этому стремиться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Главе государства задали вопрос, как достичь компромисса в рамках БРИКС после увеличения числа стран-участников до 11.
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«Это сложно, но к этому надо стремиться», — ответил Путин.
Он пояснил, что иных вариантов нет, поскольку другой путь — провозглашать исключительность одних в сравнении с другими. Однако нельзя делить людей на второй и первый сорт как мясо, подчеркнул глава государства.
«Так в человеческом обществе быть не должно, это не естественно», — указал российский лидер.
По итогам саммита БРИКС, прошедшего в августе, приняли решение о вступлении в объединение Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Эти страны станут полноправными участниками с 1 января 2024 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил, что российская сторона поддерживает стремление Венесуэлы вступить в БРИКС.
Россия
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