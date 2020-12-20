Путин призвал СВР уделить серьезное внимание борьбе с терроризмом, экстремизмом и коррупцией

Самое серьезное внимание сотрудники российских спецслужб должны уделять борьбе с экстремизмом и коррупцией. Кроме того, нужно решительно действовать в борьбе с терроризмом. Необходимо добиваться более эффективной защиты государственных границ России.

Об этом во время возложения цветов к монументу сотрудникам внешней разведки заявил президент России Владимир Путин.

После возложения цветов Путин поздравил сотрудников СВР, ФСБ и ФСО с праздником. Он отметил, что для них главным делом жизни является безопасность и благополучие Родины.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на гибкую реакцию Службы внешней разведки РФ на «изменяющуюся обстановку в мире». Она должна обращать внимание и на риски «тлеющих» конфликтов, которые происходят в странах на границе РФ.

«Также необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорят. И высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции. Самое серьезное внимание нужно уделить информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул необходимость противостоять попыткам переписать историю. Речь идет о стремлении исказить роль отечественных спецслужб в победе над нацизмом. Путин заявил, что преступления и репрессии против советского народа никогда не будут забыты.