Путин призвал страны заключить соглашение о взаимодействии в информпространстве

России и США необходимо разработать и заключить межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве.

Об этом сказано в заявлении президента России Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.

В нем отмечается, что риск появления масштабной кофронтации в цифровой среде является одним из серьезных вызовов современного общества. При этом на ключевых игроках международной информбезопасности лежит особая ответственность за предотвращение этого сценария.

В связи с этим Путин обратился к США с предложением «перезагрузить отношения» между странами в сфере информационно‑коммуникационных технологий (ИКТ) и восстановить полномасштабный диалог на высоком уровне — он должен проходить регулярно для обсуждения ключевых вопросов обеспечения международной информационной безопасности.

«Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года», — сказано в заявлении, которое опубликовали на сайте Кремля.

Путин также призвал Америку «дать ход» экспертному диалогу между странами, «не делая его заложником политических разногласий».