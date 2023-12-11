Власть 11 декабря 2023, 18:32 Путин призвал создавать основу для малого и среднего бизнеса в городах Арктики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Необходимо создавать в городах Арктики основу для малого и среднего бизнеса, а также возможности для самореализации людей. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

«Наша задача — <…> закладывать базу для развития сервисной экономики в городе, формировать основу для крепкого малого и среднего предпринимательства», — сказал глава государства.

Реклама

По словам Путина, эта деятельность должна дополнять воплощение крупных индустриальных, энергетических и других проектов. Создание основы для МСП позволит диверсифицировать экономику городов Арктики, а также обеспечит людям выбор на рынке труда и широкие возможности для самореализации, пояснил президент. Это поможет избежать проблем, с которыми сталкиваются моногорода, построенные вокруг одного предприятия, подытожил глава государства.

Путин также встретился с получателями арктической ипотеки. Один из участников встречи предложил президенту повысить планку по льготной ипотеке в регионах. Глава государства поддержал эту инициативу.