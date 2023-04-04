Власть 04 апреля 2023, 18:34 Путин призвал создать механизмы смены собственников иностранных компаний Путин предложил создать механизмы смены собственников при уходе зарубежных компаний РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин предложил продумать механизмы смены собственников в случае ухода зарубежных компаний с российского рынка. Об этом он заявил на заседания президиума Госсовета, сообщили «Известия».

Глава государства отметил, что подобные вопросы руководители регионов должны будут обсуждать с соответствующими институтами в правительстве. Он добавил, что удовлетворять интересы иностранных компаний нужно не во всех случаях.

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«Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают их. И мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», — подчеркнул президент.

Ранее российский лидер призвал динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Он отметил открытость России к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами.