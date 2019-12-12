  • Путин призвал создать механизм по соблюдению конституционных прав граждан

    12 декабря 2019, 15:56

    Анатолий Минкин

    Свести к минимуму нарушения конституционных прав граждан при создании новых законов должен специальный механизм. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением во время встречи с судьями в Конституционного суда выступил президент России Владимир Путин.

    Он пояснил, что речь идет о внедрении стандартов, в не просто о списке прав граждан.

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    «Их декларирование даже в основном законе не означает, к сожалению, на практике их соблюдения», — отметил российский лидер и подчеркнул, что для сведения к минимуму такой ситуации нужны специальные механизмы.

    Владимир Путин отметил достижения Конституционного суда для отстаивания прав и законных интересов граждан. При этом он пояснил, что сложность этой работы заключается в том, что ряд положений основного закона можно трактовать по-разному.

    «Да и представления людей об общем благе, о справедливости тоже, как известно, разнятся — и разнятся подчас существенно», — заявил Путин. Он назвал закон компромиссом интересов. И именно поэтому те, кто разрабатывает правила, по которым живет государство, не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав человека.

    Президент отметил, что по сравнению с прошлыми годами Конституция становится все более цельным документом, а ее нормы дополняют друг друга, обретают новые качества и даже новые принципы, которые вытекают из ее смысла.

    «Сегодня дух Конституции стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы, и в этом, конечно, большая заслуга именно Конституционного суда», — сказал Путин, поздравив судей с Днем Конституции.