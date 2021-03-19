Путин призвал Совбез рассмотреть аспекты борьбы с организованной преступностью

Президент России Владимир Путин предложил обсудить в рамках оперативного совещания с членами Совета безопасности борьбу с организованной преступностью, сообщили на сайте Кремля.

Лидер страны призвал рассмотреть конкретные «чувствительные аспекты этого направления деятельности». По этой теме доложат министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников, написала «Газета.ru». На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МИД Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.