Власть 21 апреля 2023, 14:16 Путин призвал Совбез обсудить дополнительные меры профилактики в образовательных учреждениях Президент Путин обсудит с Совбезом профилактику нарушений в образовательных учреждениях Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин начал совещание с членами Совета безопасности страны. Глава государства предложил обсудить дополнительные меры профилактики правонарушений в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что на совещании рассмотрят вопрос «чрезвычайной важности».

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«Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам», — рассказал президент о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики нарушений.

Глава государства провел оперативное совещание в режиме видеосвязи. В мероприятии приняли участие зампред СБ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и Минобороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор СВР Сергей Нарышкин и другие.

В предыдущий раз Владимир Путин проводил совещание 14 апреля. Тогда он поднял тему информационной безопасности страны. Обсуждение вопроса состоялось в закрытом режиме.